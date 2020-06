Il momento in cui il 59enne di Giussano è stato caricato sull’elicottero nel parcheggio della Poliform di Inverigo (Foto by Edoardo Terraneo)

Colto da malore alla Poliform, è morto l’artigiano di Giussano Ricoverato all’ospedale di Varese in prognosi riservata, è deceduto. Martedì pomeriggio si era recato nella nota azienda di arredamento di Inverigo a ritirare del materiale per conto della ditta per la quale lavorava, a Mariano.

Non ce l’ha fatta l’artigiano 59enne di Giussano, G.P., che martedì 9 giugno nel pomeriggio è stato colto da un malore mentre si trovava nella azienda Poliform di Inverigo per ritirare del materiale e trasportarlo in una ditta di Mariano Comense, dove lavorava, che si occupa di montare i mobili del celebre marchio. Scattato l’allarme era stato defibrillato sul posto e poi trasportato con l’eliambulanza all’ospedale di Varese in codice rosso e ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni non sono successivamente migliorate ed è deceduto.

