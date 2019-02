Colpo nella notte alla Ubi di Carnate: legano e trascinano via lo sportello bancomat Niente esplosioni per rubare i soldi del bancomat, molto più verosimilmente i ladri che nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 febbraio hanno asportato uno sportello bancomat, a Carnate, hanno utilizzato delle corde e un automezzo con i quali hanno legato e trascinato via il forziere della Ubi di via don Minzoni.

