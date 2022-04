“Colline aperte”: alla scoperta dei Colli Briantei con gli studenti del Vanoni Domenica 10 aprile appuntamento speciale: un’escursione inserita nell’ambito di “Viaggi diversi (dietro l’angolo)” progettato negli ultimi mesi dagli studenti dell’istituto superiore in collaborazione con l’associazione Colli Briantei.

Alla scoperta dei Colli Briantei assieme agli studenti del Vanoni. Si terrà infatti domenica 10 aprile “Colline aperte” un’escursione, inserita nell’ambito di Viaggi diversi (dietro l’angolo), alla cui progettazione hanno lavorato negli ultimi mesi gli che ha visto gli studenti della 3^D dell’indirizzo turismo dell’istituto vimercatese in collaborazione con l’associazione Colli Briantei.

«È il frutto di un percorso di 30 ore che i ragazzi hanno affrontato in parte coi docenti e in parte con gli esperti dell’associazione Colli Briantei, che si occupa della promozione dell’omonimo parco - spiega il professor Alfio Sironi -. La classe hanno prima seguito delle lezioni teoriche con esperti di storia locale ed ecologia per conoscere la storia e gli aspetti caratteristici del parco. Con noi docenti hanno invece lavorato sulla costruzione vera e propria dell’escursione».

Domenica 10 saranno gli studenti stessi ad accompagnare i visitatori nell’uscita e a spiegare loro le caratteristiche del luogo, come delle vere e proprie guide turistiche: «Lavoreranno divisi in gruppi e ognuno di loro avrà il compito di guidare per una parte di percorso i partecipanti spiegano loro sia gli aspetti storici e naturalistici del parco, dei suoi luoghi e delle sue ville ma non solo - prosegue Sironi -. Alcuni gruppi saranno infatti impegnati a fare emergere anche alcune problematiche ecologiche e ambientali che il parco si trova ad affrontare». Le occasioni di escursione saranno due una mattutina, ore 9:30, e una pomeridiana, ore 14:30, entrambe con partenza e arrivo in Villa Scaccabarozzi ad Usmate Velate. Il percorso ha una durata di un paio d’ore ed è prevalentemente pianeggiante. Per partecipare è necessaria l’iscrizione ([email protected]).

