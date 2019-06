Cogliate: paura per una bimba di quattro mesi, arriva anche l’elisoccorso Paura a Cogliate per una piccola di quattro mesi che ha accusato un malore. Le sue condizioni hanno consigliato di chiamare anche l’elisoccorso. Poi però è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Saronno

Paura per una bambina di 4 mesi a Cogliate in via Leonardo da Vinci. Intorno alle 16 ha avuto un malore che ha fatto temere il peggio e ha consigliato di chiamare anche l’elisoccorso. La chiamata per i soccorsi, infatti, inizialmente era in codice rosso.

I sanitari, però sono riusciti a stabilizzarla facendo rientrare i suoi problemi respiratori. La piccola è stata comunque trasportata in codice verde all’ospedale di Saronno accompagnata tuttavia dall’équipe dell’elisoccorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA