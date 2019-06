Cogliate conferma la prima “Notte nera”: l’evento che spegne le luci del centro storico Tra notti bianche e notti rosa, spunta la Notte Nera di Cogliate. Sabato 22 giugno il centro di Cogliate sarà animato da eventi e manifestazioni, fino al momento in cui tutta l’illuminazione del centro storico verrà spenta.

Tra notti bianche e notti rosa, spunta la Notte Nera di Cogliate. Sabato 22 giugno il centro di Cogliate sarà animato da eventi e manifestazioni, fino al momento in cui tutta l’illuminazione del centro storico verrà spenta, creando un’esperienza unica, all’interno della quale regneranno luci e musica e ovviamente i colori dei colori fluo del dress code consigliato a tutti gli invitati. E poi silent disco e stand gastronomici.

Cogliate Notte nera

Il programma è confermato, dopo il nubifragio della mattina. «È una cosa che non è mai stata fatta prima e non vediamo l’ora che arrivi l’evento», il commento del sindaco Andrea Basilico.



Organizzata in collaborazione tra l’amministrazione comunale, le associazioni del paese e i commercianti, la Notte nera è ispirata dal filo conduttore del rispetto dell’ambiente: l’amministrazione comunale spegnendo le luci vuole fare un gesto simbolico per far riflettere sull’importanza di rispettare il pianeta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA