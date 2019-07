Codice rosso a Ceriano Laghetto per una donna: ma stava dormendo sul suo camion Ambulanza in codice rosso nella notte nella zona industriale di Ceriano Laghetto: l’allarme è scattato per una donna che sembrava morta, ma stava solo dormendo sul suo camion.

Dormiva sul camion e sembrava morta. Tanto che alcuni automobilisti di passaggio hanno chiamato l’intervento delle forze dell’ordine e del 118. È successo martedì notte ad un’autista di 47 anni, nel parcheggio di via Primo Maggio a Ceriano Laghetto. Probabilmente la camionista aveva semplicemente accostato per riposarsi in vista dell’apertura delle aziende. Sul posto sono arrivati i carabinieri della vicina stazione di Cesano Maderno ed un’autoambulanza da Saronno. Tutto si è risolto dopo qualche minuto, quando l’autista ha chiarito di non avere alcun problema. Il codice rosso è immediatamente diventato, fortunatamente, un nulla di fatto e tutti sono potuti tornare a dormire.

