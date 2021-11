Codice della Strada, tutte le novità: cosa cambia da oggi per monopattini, foglio rosa, sosta auto elettriche Le modifiche al Codice con tante novità: multe raddoppiate per chi occupa i parcheggi per disabili. Strisce pedonali: in vigore l’obbligo di precedenza ai pedoni già quando si stanno accingendo ad attraversare la strada.

Dalle multe raddoppiate (fino a 672 euro di sanzione) e perdita di punti patente triplicata per chi sosta nei parcheggi riservati ai disabili, alle infrazioni che diventano a carico del cliente dell’auto a noleggio che le commette (finora non era così), fino alle telecamere, installate dalle Ferrovie, con le quali potrà essere sanzionato chi oltrepassa le sbarre abbassate per attraversare i binari. Sono alcune delle novità più “originali” – a parte quelle note relative ai monopattini, nuovi protagonisti della viabilità cittadina - del Nuovo Codice della Strada, modificato con il via libera del Senato al Decreto Infrastrutture e in vigore da mercoledì 10 novembre.

Attenzione alle strisce pedonali: il Nuovo Codice, a maggiore tutela dell’utenza debole della strada, prevede che i conducenti degli autoveicoli siano obbligati a dare la precedenza ai pedoni già quando si stanno accingendo ad attraversare, una buona regola che in Europa è comunemente seguita, molto meno in Italia.

Restando tra le novità meno pubblicizzate, d’ora in poi il “foglio rosa” resterà valido un anno contro i sei mesi attuali e l’esame di guida per conseguire la patente B potrà essere ripetuto tre volte. Occhio a chi si esercita alla guida senza istruttore: rischia di vedersi comminare una sanzione fino a 1.731 euro con fermo veicolo per 3 mesi. E sempre a proposito di patente, chi vorrà lavorare nel settore dell’autotrasporto potrà chiedere un contributo fino a mille euro o comunque non superiore al 50% delle spese (dal 1° gennaio al 30 giugno 2022), ma dovrà avere un contratto di lavoro come conducente entro al massimo 3 mesi dal conseguimento. Il beneficio sarà tuttavia appannaggio esclusivo di giovani fino a 35 anni e di chi riceve reddito di cittadinanza o ammortizzatori sociali.

Passando alle auto elettriche, che vanno per la maggiore nelle città, la piazzola di ricarica non potrà essere scambiata per un parcheggio: gli stalli tra le 7 e le 23 potranno essere occupati solo per il tempo necessario al “pieno” e comunque, trascorsa al massimo un’ora, dovranno essere liberati. Fast e super fast dovranno invece essere occupati solo per la ricarica. I monopattini devono avere frecce di indicazioni e luce stop e freni su entrambe le ruote (quelli attualmente circolanti dovranno essere adeguati entro il 1° gennaio 2024), non potranno superare i 6 km/h nelle aree pedonali e in generale a non più di 20 all’ora. Asaps e autoscuole chiedono chiarimenti su quali strade potranno circolare, visto che ora sembrano ammesse anche strade provinciali e statali.

Dal 2022, in caso fossero occupate le aree sosta dedicate gli automobilisti disabili con contrassegno potranno sostare gratuitamente negli stalli con strisce blu.

Infine, gli Enti locali dovranno pubblicare annualmente sul sito istituzionale una relazione dove dovrà essere indicata la destinazione dei proventi delle sanzioni stradali.

