Code sulla Pedemontana a Lazzate per un camion frigo in fiamme Un camion frigorifero che trasportava pasta fresca e altri generi alimentari ha preso fuoco martedì mattina sulla Pedemontana all’altezza di Lazzate. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Nessun ferito, code fino alla Milano-Meda.

Soccorsi sulla Pedemontana martedì mattina. Un camion frigorifero che trasportava pasta fresca e altri generi alimentari ha preso fuoco all’altezza di Lazzate, in direzione Varese. L’autista ha fatto in tempo ad accorgersi del fumo dal vano motore, ad accostare in una piazzola e a scendere per dare l’allarme. Prima che le fiamme avvolgessero la cabina, con danni anche alla parte frigorifero. Allertati anche i vigili del fuoco di Lazzate, sul posto quelli di Lomazzo e Cantù e i carabinieri. La prima corsia della Pedemontana è stata chiusa per permettere i soccorsi, fino alla rimozione del mezzo con un carro attrezzi. Nessun ferito, code fino alla Milano-Meda.

È successo prima delle 9 del 28 gennaio. La carreggiata è stata riaperta intorno alle 10.30.

