Civetta incastrata in una canna fumaria a Misinto: tratta in salvo e liberata dai vigili del fuoco E’ accaduto sabato 27 in mattinata, attorno alle 7.30, a Misinto, in via Saronno. L’uccello rapace, recuperato, non ha riportato danni ed è stato poi liberato nel parco delle Groane. Sul posto è intervenuta una squadra da Lazzate.

Non solo incendi: i vigili del fuoco sono intervenuti sabato 27 in mattinata, attorno alle 7.30, a Misinto, in via Saronno, per trarre in salvo una civetta entrata in una canna fumaria di una villetta e poi rimasta incastrata in una bocca di lupo. L’uccello rapace, recuperato, non ha riportato danni ed è stato poi liberato nel parco delle Groane. Sul posto è intervenuta una squadra da Lazzate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA