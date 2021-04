“Cittadinoi”, è l’ora della scelta: a Vimercate si vota il progetto da finanziare Giorni di voto a Vimercate: si sceglie il progetto vincitore di “Cittadinoi”

Si vota il progetto più bello del Cittadinoi. Si entra finalmente nella fase più calda del bilancio partecipato di Vimercate: a partire dal 26 aprile i cittadini potranno esprimere la propria preferenza su al massimo due dei sei progetti finalisti del concorso che l’amministrazione comunale finanzierà con 100mila euro. Le urne saranno aperte dalla mezzanotte di lunedì alle ore 23.59 di domenica 2 maggio; si vota esclusivamente online cliccando la voce “Vota!” dalla home page del Comune di Vimercate (CLICCA QUI per andare direttamente alla pagina). Per votare occorre essere residenti nel Comune di Vimercate ed aver compiuto 16 anni di età alla data del 26 aprile 2021: sarà sufficiente inserire il nome, cognome, codice fiscale e un indirizzo mail o numero di cellulare (quest’ultimo per l’invio della password per la registrazione del voto) e poi seguire le semplici istruzioni che ti accompagneranno alla scelta dei progetti.

La frazione di Velasca

Quali sono i 6 progetti in lizza selezionati da una commissione apposita che ha esaminato una decina di proposte giunte a Palazzo Trotti? Il primo riguarda la casa disabitata del custode della scuola elementare Ada Negri di Oreno dove si ipotizza un intervento per ristrutturarla e adibirla a biblioteca con laboratorio didattico polifunzionale, scientifico, per attività di lavoro a gruppi per recupero e potenziamento. Il secondo progetto concerne la sistemazione del parchetto pubblico di Via Don Lualdi con messa in opera di giochi per bambini sotto i tre anni, messa in opera di una rete che racchiude il campo da basket, l‘installazione telecamera di sicurezza e illuminazione per il controllo notturno, la piantumazione di nuove essenze per creare zone d’ombra, la sistemazione di fontanella e muretto all’ingresso, la messa in opera di tavoli e panchine e la realizzazione di un mini circuito per le biciclette.

Via Garibaldi a Vimercate

Il terzo progetto si concentra invece sulla riqualificazione del verde in piazzale Martiri Vimercatesi. Il progetto prevede il rifacimento delle 8 aiuole. Il quarto tipo di intervento punta alla creazione di un bosco in città ovvero un progetto di riqualificazione e conservazione della biodiversità vegetale e animale. Il quinto progetto prevede invece di arricchire la frazione di Velasca con arredi, postazioni artistiche e scenari, armonizzati al gioco degli scacchi e con elementi creativi artistici e tecnologici. Il sesto e ultimo progetto riguarda via Garibaldi per darle identità artistica con installazioni di opere, arredi originali nelle aiuole e incentivi al verde nelle case, in continuità con i quattro laboratori presenti e il Capitol, organizzare eventi artistici e creativi utilizzando anzitutto la piazzetta a metà via e regolando la velocità dei mezzi.

