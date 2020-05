Cinquemila mascherine ai finanzieri di Milano e Monza dalla piattaforma Convenzionistituzioni.it I dispositivi di protezione individuale sono stati donati dalla piattaforma di welfare che offre agevolazioni per i dipendenti della Pubblica Amministrazione per i quali è prevista anche l’attivazione di uno sportello psicologico gratuito.

Convenzionistituzioni.it, prima piattaforma di welfare che offre agevolazioni per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, ha donato 5.000 mascherine chirurgiche ai militari della Guardia di Finanza operativi a Milano e Monza. 2.500 dispositivi di protezione individuale sono stati consegnati al Comando Regionale della Lombardia, mentre i restanti 2.500 saranno distribuiti con la collaborazione dell’USIF, Sindacato Guardia di Finanza, ai finanzieri in servizio nelle due città.

Le forze dell’ordine sono tra i soggetti più a rischio perché impegnate quotidianamente nelle operazioni di controllo, e richiedono, quindi, un costante approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale, soprattutto mascherine e guanti. La Guardia di Finanza delle province di Milano e Monza e Brianza conta oltre 2.550 militari suddivisi tra Milano (2.350) e Monza (circa 200).

“La piattaforma ConvenzionIstituzioni.it conferma, ora più che mai, la sua vicinanza a tutti gli operatori della pubblica amministrazione impegnati senza sosta in questo periodo ad aiutare, sostenere e proteggere il nostro Paese - dichiara Lina Di Nunzio, amministratore delegato ConvenzionIstituzioni.it. - In particolare, il nostro pensiero va a tutti gli operatori di pubblica sicurezza e agli operatori sanitari che questo momento sono in prima linea a combattere contro il Coronavirus. Nonostante il loro straordinario impegno, i mezzi di protezione individuale come le mascherine oggi ricoprono un ruolo fondamentale per la sicurezza.”

Presto la piattaforma Convenzionistituzioni.it attiverà anche uno sportello psicologico online gratuito, grazie al coinvolgimento di oltre 500 psicologi professionisti del network. Le sedute, che si svolgeranno in videochiamata, potranno essere prenotate direttamente sulla piattaforma. Il servizio è pensato per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione e tutti i familiari di primo grado, con una semplice registrazione sul portale Convenzionistituzioni.it.

