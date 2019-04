Cinque arresti nella banda dei bancomat: colpo anche a Solaro Cinque arresti da parte del nucleo investigativo del comando provinciale di Milano: è la banda dei colpi ai bancomat a Solaro e Luisago (Como) per un bottino da 91mila euro.

Avevano fatto esplodere due bancomat a Solaro e Luisago (Como) per un bottino da 91mila euro: i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Milano hanno arrestato cinque persone (italiane di 26, 41, 48, 49 e 51 anni) sabato scorso.

Dall’inizio dell’anno diversi i colpi ai bancomat in Brianza: a Biassono in febbraio erano stati fatti saltare due sportelli in via Cesana e Villa probabilmente con gas acetilene, a Carnate lo sportello in via don Minzoni era stato legato e trascinato.

