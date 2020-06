Cinema: a luglio il drive-in nel paddock dell’autodromo di Monza Un drive-in nel paddock dell’autodromo di Monza nel mese di luglio: è una proposta alternativa al cinema in Villa reale per chi ama i film.

Parte con il mese di luglio ed è una novità, almeno per gli ultimi anni. Il paddock dell’autodromo di Monza si prepara ad accogliere li “drive-in”, un cinema all’aperto a cui andare direttamente con l’auto. La conferma arriva dal sindaco Dario Allevi.

«Partirà nel mese di luglio, il nuovo format ideato ad hoc quest’anno per un “drive-in” in autodromo - ha fatto sapere nell’aggiornamento serale sulla situazione in città - Sì perché durante questi mesi di lockdown forzato per le competizioni sportive su pista, il nostro tempio della velocità spalancherà i cancelli nella zona dei paddock per una seconda proposta pensata per gli appassionati dei lungometraggi, con un tuffo negli anni Cinquanta. Un’idea che ha già conquistato e incuriosito moltissimi, dimostrando la capacità del nostro circuito di differenziare l’offerta adeguandosi sempre di più alle richieste più curiose e alle necessità dell’amministrazione comunale».

È una proposta che si aggiunge all’arena estiva “AriAnteo” in Villa reale al via dal 15 giugno a cura di Anteo SpazioCinema.

