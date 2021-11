Ciechi: open day per il laboratorio teatrale dell’Unione a Monza L’Unione ciechi di Monza organizza un laboratorio teatrale e organizza per sabato 13 novembre un open day per scoprire come funziona con l’attore e regista Max Brambilla.

Su il sipario. Il comitato di Monza dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti propone per sabato 13 novembre un open day del proprio laboratorio teatrale. Un’esperienza che la pandemia aveva interrotto. L’appuntamento è alle 15.30 nella sede di via Tonale 4. L’iniziativa è aperta a tutti, non solo alle persone con disabilità visiva, con l’obiettivo di rendere il teatro accessibile a tutti, al di là dei limiti. Durante il percorso i partecipanti verranno coinvolti in una serie di giochi teatrali per acquisire attraverso la magia della scena, maggiore conoscenza di se stessi e sicurezza, di socializzare, collaborare, divertirsi e giocare con il teatro andando oltre gli ostacoli della quotidianità. I partecipanti impareranno ad usare il proprio corpo e la propria voce, dando libero sfogo alle proprie sensazioni ed emozioni.

Al termine del percorso verrà allestito e presentato uno spettacolo teatrale. A guidare i partecipanti sarà Max Brembilla attore e regista teatrale che ha frequentato numerosi laboratori di recitazione in Italia e all’estero. «Ingmar Bergman definiva il teatro un incontro tra esseri umani, il resto serve solo e soltanto a confondere - commenta Silvana Oliva, presidente dell’UICI di Monza - Come nell’antica Grecia il nostro corso teatrale enfatizza e valorizza la condivisione di un percorso “senza limiti” e senza preclusioni». Info: [email protected], oppure 039.2326644. Ingresso con green pass.

