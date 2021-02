Ciclisti a 360 gradi con le lezioni on demand di Bikeitalia Monza L’associazione propone corsi a pagamento per rispondere a tutta una serie di domande legate agli allenamenti, all’alimentazione e alla riparazione e manuntenzione delle biciclette.

Bicicletta rotta? Come riparare il velocipede in condizioni di emergenza con attrezzi improvvisati? Desiderio di allenarsi per affrontare senza fatica percorsi in bicicletta? E ancora qual è l’alimentazione ideale per un ciclista? A queste e ad altre domande cercheranno di rispondere i corsi on line di Bikeitalia, disponibili on demand sul sito dell’associazione che ha sede nel centro di Monza.

Gli appassionati possono seguire le lezioni negli orari che preferiscono e riguardare i video ogni volta che lo desiderano. I relatori sono professionisti dei vari settori: trainer, dietisti, riabilitatori, meccanici ed esperti ciclo viaggiatori che aiuteranno a risolvere problemi pratici e ad essere sempre in forma per “cavalcare” il proprio mezzo di trasporto preferito.

Per frequentare i corsi è necessario collegarsi al sito https://corsi.bikeitalia.it/ o inviare una mail all’indirizzo [email protected] . Dopo aver scelto l’argomento preferito saranno comunicate le modalità di pagamento e di frequenza delle lezioni. Al termine di ogni corso i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione personalizzato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA