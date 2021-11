Ciclista investito in viale Monza a Sovico: ferito un uomo di 52 anni È stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza l’uomo di 52 anni che martedì 16 novembre è stato investito in viale Monza a Sovico.

È stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza l’uomo di 52 anni che martedì 16 novembre, alle 9.40, è stato investito in viale Monza, all’altezza dell’intersezione con via Stoppani, a Sovico. L’uomo era in sella ad una bici e, secondo una prima ricostruzione, procedeva in direzione di Albiate quando, per motivi in fase di accertamento da parte della Polizia Locale di Sovico- Macherio, è stato investito da un’auto intenta a svoltare in via Stoppani.

Sul posto si è recata un’ambulanza di Seregno Soccorso che ha trasportato il ciclista al nosocomio monzese per le cure del caso.

