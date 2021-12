Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Ciclista investito da un furgone a Muggiò, in gravi condizioni all’ospedale San Gerardo Grave incidente stradale a Muggiò nel pomeriggio di mercoledì 22 dicembre: un ciclista è stato investito da un furgone in via Baruso.

L’allarme ai soccorsi è scattato alle 17.10, sul posto automedica, ambulanza, vigili del fuoco e polizia locale. L’uomo, 56 anni, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza per diversi traumi toracico e addominale, a una gamba e a un braccio.

