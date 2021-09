Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Chiusa un’officina di Giussano per collegamenti con la criminalità organizzata I carabinieri di Seregno hanno chiuso una autofficina di Giussano per presunti collegamenti con la criminalità organizzata.

Presunti collegamenti con la criminalità organizzata: i carabinieri hanno eseguito un provvedimento interdittivo antimafia emesso dal Prefetto di Monza e della Brianza nei confronti di un’autofficina di Giussano.

I militari della compagnia di Seregno e gli agenti della polizia locale hanno proceduto nel pomeriggio di venerdì 24 settembre hanno proceduto alla chiusura dell’officina e a sospensione dell’attività di autoriparatore, gommista, meccatronica e noleggio dell’esercizio formalmente intestato a un 33enne di origini calabresi con precedenti per porto abusivo di armi.

Nel corso delle indagini della Divisione investigativa antimafia di Milano con la Dia di Reggio Calabria e i carabinieri di Seregno è emerso un quadro circostanziato sui collegamenti con la criminalità organizzata dell’attività in questione.

In particolare sono stati acquisiti sufficienti elementi per ritenere “l’oggettiva sussistenza di molteplici elementi sintomatici della vicinanza della” società ”ad ambienti ‘ndranghetisti, dalla quale si ritiene derivi un rischio concreto di cointeressenza della criminalità organizzata nella gestione societaria”.

