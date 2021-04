Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

L'ingresso da sud della via Machiavelli

Chiude per lavori, e per qualche giorni, via Machiavelli a Seregno A causa di alcuni lavori promossi da BrianzAcque, chiuderà per qualche giorno via Machiavelli a Seregno.

Via Machiavelli, arteria seregnese che rappresenta un importante asse di scorrimento veicolare nella zona a sud del territorio, in ingresso da Desio, sarà chiusa a partire da martedì 6 aprile e fino a giovedì 8 aprile, nel tratto compreso tra le vie Negri e Deledda. La novità è stata ufficializzata da un’ordinanza, firmata dal comandante del corpo della polizia locale Maurizio Zorzetto. Il provvedimento è stato motivato dalla necessità di consentire alle maestranze della ditta Suardi, con sede a Predore, nel Bergamasco, incaricata da BrianzAcque, società pubblica che in Brianza si occupa del servizio idrico integrato, di procedere ai lavori di ripristino, indispensabili dopo l’effettuazione di opere fognarie, e riguarderà anche i mezzi pesanti e gli autobus di linea, che quotidianamente impegnano la carreggiata stradale.

Il traffico delle vetture sarà pertanto deviato sulle vie San Giuseppe, al confine con Desio, e Capuana, più a nord, nella zona immediatamente alle spalle dello stadio Ferruccio. È ipotizzabile che le maggiori ricadute negative ci possano essere all’altezza dell’intersezione con la via San Giuseppe, che presenta un passaggio a livello spesso e volentieri chiuso, a causa dell’elevata percorrenza sulla tratta ferroviaria Milano-Como-Chiasso.

