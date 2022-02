Chiude La Feltrinelli di via Italia a Monza: «Vogliamo trovare un’altra casa» Il 20 febbraio chiude La Feltrinelli di Monza in via Italia. Il motivo è da ricondurre ai costi, un affitto troppo alto cui far fronte. Ma l’intenzione è di rimanere sul territorio con la ricerca di un’altra casa. La nota ufficiale.

L’ufficialità dovrebbe arrivare in questi giorni, forse giovedì, con l’esposizione degli avvisi: il 20 febbraio chiude La Feltrinelli di Monza in via Italia. Il motivo è da ricondurre ai costi, un affitto troppo alto cui far fronte. Un fil rouge che negli anni ha segnato il destino di molte attività del centro.

La Feltrinelli però intende rimanere sul territorio e riferisce di essere già impegnata nella ricerca di una nuova sistemazione. Sul fronte occupazionale, ai nove dipendenti di Monza è stata prospettata la ricollocazione in altri store del gruppo.

Intanto chiude un luogo storico, caro a monzesi e brianzoli di almeno tre generazioni: era il negozio Ricordi dove negli anni ’90 si trovavano musica, strumenti musicali, spartiti e i biglietti per i concerti. Era diventata La Feltrinelli nel 2007, insegna che è più di una istituzione per la cultura milanese prima e poi nazionale. Quindi libreria, sempre musica ma anche eventi, incontri e dibattiti. Una storia, questa, durata 14 anni.

”Fin dalla sua inaugurazione, la libreria di via Italia ha infatti saputo cogliere ed interpretare le passioni del territorio - racconta una nota ufficiale - Grazie all’impegno dei suoi librai, è diventata un punto di riferimento per la diffusione e la promozione di idee, cultura, pensiero e confronto. Palcoscenico di eventi e incontri, tra i suoi scaffali ha accolto negli anni musicisti e artisti come Morgan, Sfera Ebbasta, Elodie, Luca Carboni, Gué Pequeno, oltre a numerosi scrittori locali, innescando un rapporto virtuoso con la città e il suo pubblico. Un patrimonio culturale e umano che Librerie Feltrinelli farà tutto il possibile per preservare e far crescere, ragione per cui è già alla ricerca di nuovi spazi sul territorio in grado di garantire uno sviluppo sostenibile ad un’auspicata nuova apertura. Per i 9 librai che in questi anni hanno scritto questo storico capitolo della città, l’assetto occupazionale sarà preservato. I librai Feltrinelli aspettano i lettori nelle sei Feltrinelli a pochi chilometri da Monza: a Sesto San Giovanni e nell’area nord di Milano”.

