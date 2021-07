Che successo per i Legnanesi ad Albiate: due spettacoli per mille spettatori tutti da “Ridere” Mille spettarori in due serate: successo senza limiti per i Legnanesi impegnati ad Albiate con il loro nuovo spettacolo “Ridere”

Basterebbe citare il titolo del loro nuovo spettacolo, “Ridere”, per spiegare il successo (annunciato) dei mitici Legnanesi, al debutto assoluto nella provincia di Monza e Brianza in quel di Albiate. Cinquecento persone hanno riso a crepapelle assistendo nella serata di venerdì 9 luglio alla “prima” della pièce teatrale fatta di umorismo ed allegria in salsa dialettale. La storica compagnia teatrale ha portato in scena le nuove avventure della famiglia Colombo nel suggestivo scenario del parco comunale di Villa Campello, quale evento clou della Sagra di San Fermo dove un pubblico entusiasta ha accolto i protagonisti in scena tra applausi scroscianti e fragorose risate.

Un momento dello spettacolo

(Foto by Giorgio Faccioli)

Un successo incredibile che sabato 10 luglio si replicherà: per il bis di “Ridere” sono nuovamente attesi 500 spettatori. Gli organizzatori, gli “Amici di San Fermo”, soddisfatti del riscontro ottenuto, hanno predisposto controlli rigidi nel rispetto delle norme anti Covid e predisposto al meglio la struttura organizzativa.

