Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 31 marzo 2022 (con Oltre i confini) La notizia di apertura del Cittadino in edicola giovedì 31 marzo è dedicata all’accoglienza dei profughi dall’Ucraina. Con il giornale l’inserto Beyond Borders - Oltre i confini, realizzato dai detenuti del carcere di Monza.

Guerra: sono sempre di più i profughi in arrivo dall’Ucraina e così il sistema di accoglienza in Brianza è già in sofferenza. È la notizia di apertura del Cittadino in edicola giovedì 31 marzo insieme all’inserto Beyond Borders - Oltre i confini, realizzato dai detenuti del carcere di Monza.

prima pagina il Cittadino 31 marzo 2022 e Beyond borders - Oltre i confini

A proposito dell’Ucraina è arrivato la scorsa domenica il secondo pullman di profughi a Monza, all’oratorio di San Gerardo. Ad organizzare il viaggio, ancora una volta, è stato l’avvocato Agostino D’Antuoni, già promotore dell’arrivo del primo bus carico di bambini arrivato a pochi giorni dallo scoppio della guerra. Ad accogliere i cittadini ucraini, in gran parte donne con i loro figli, c’era anche l’assessore alle Politiche sociali, Desirée Merlini. In tutta la Brianza continua a salire il numero dei profughi e il sistema di accoglienza ha già il fiato corto.

Tangenti: indagato Paolo Romani, già assessore a Monza. Il senatore, già assessore comunale monzese all’Urbanistica ed ex ministro della Repubblica, sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Bergamo per corruzione: è sospettato di aver ricevuto una tangente da 12 mila euro.

In cronaca anche la “maxifrode dei rottami” con l’arresto di dodici persone da parte della Guardia di finanza.

Le notizie della città. Raccolta differenziata, dopo le proteste arrivano i nuovi orari: le modifiche già in vigore entro un paio di settimane. Il Comune aggiusta il tiro sulle modalità di esposizione dei rifiuti: il coro di critiche suscitate dai sacchi che rimangono per ore sulle strade e dalle difficoltà provocate dalla rigidità delle fasce orarie introdotte il 1° marzo hanno colto nel segno.Dovrebbe essere cancellata la fascia di esposizione pomeridiana che ha debuttato un mese fa nel centro storico e che ha mostrato le maggiori criticità.

Poi i parcheggi con la mezz’ora di posteggio gratuito sulle strisce a pagamento. Una novità novità valida a partire da lunedì 4 aprile, solo per i residenti.

E la politica. Potrebbe esserci un sesto candidato in corsa alle elezioni amministrative: Fabio Meroni per Italexit.

In economia i 100 di Sapio. In sport si va verso il derby Como-Monza: il Cittadino ha sentito la voce più rappresentativa della curva.

Infine il volley: intervista alla presidente Alessandra Marzari dopo il trionfo europeo del Vero Volley in Coppa Cev.

