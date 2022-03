Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 24 marzo 2022 (con Trame) Il riflesso sul territorio della guerra in Ucraina in apertura del Cittadino di giovedì 24 marzo 2022: sono circa 2mila i rifugiati ucraini che in meno di un mese sono stati accolti in Brianza. E poi le case anni ’80 con il bunker antiatomico e la politica con un nuovo candidato sindaco. In edicola l’inserto speciale Trame.

Sono circa 2mila i rifugiati ucraini che in meno di un mese sono stati accolti in Brianza: tra loro ci sono quasi 900 donne, altrettanti minori e un centinaio di uomini. C’è il riflesso sul territorio della guerra in Ucraina in apertura del Cittadino di giovedì 24 marzo 2022.

In edicola con il Cittadino anche l’inserto Trame che dice addio agli sprechi e promuove il riuso attraverso approfondimenti e interviste.

prima pagina il Cittadino 24 marzo 2022 e inserto Trame

A Monza lunedì erano arrivati in 332 di cui 17 uomini, circa 150 donne e oltre 160 minori ma i numeri mutano di giorno in giorno. Il dramma di chi cerca scampo dalle bombe ha suscitato ovunque un’ondata di generosità inattesa per le sue dimensioni e quasi tutti i profughi sono stati accolti da parenti, da amici o da famiglie italiane che hanno messo a disposizione un appartamento vuoto o anche solo una camera.

E a Monza c’è una schiera di villette, ci sono le cantine, ci sono i box e poi, sopresa, i bunker antiatomoci. Che all’epoca della loro costruzione erano pubblicizzate come le prime case in Italia vendute con la speciale dotazione per sopravvivere, eventualmente, all’apocalisse nucleare che teneva con il fiato sospeso il mondo nell’apice della Guerra fredda. Anni Ottanta, giù di lì: gli Stati Uniti, l’Unione Sovietica, la corsa agli armamenti. Temi che sembravano solo un ricordo del passato e oggi tornati, purtroppo, di attualità.

In cronaca un tentativo di rapina in centro ai danni di un anziano e i dati della Prefettura di scippi e vandalismi dimezzati grazie ai controlli potenziati nelle stazioni ferroviarie.

Politica: si allarga la platea dei candidati alla fascia tricolore. È Alberto Mariani il quinto aspirante sindaco di Monza: il consigliere comunale, che ha ufficializzato sabato la sua decisione, correrà con il simbolo del Grande Nord, il partito in cui è entrato nel 2018 dopo 26 anni di militanza leghista. Accanto a lui in sala giunta c’erano il presidente della formazione Roberto Bernardelli e il segretario nazionale Davide Boni, già assessore regionale del Carroccio. «Gli ultimi primi cittadini sono stati costretti a prendere ordini da Roma: bisogna lottare per tenere parte del residuo fiscale».

Un aumento del contributo all’Aci per l’Autodromo di Monza da 5 a 8 milioni di euro all’anno, per un totale di 34 milioni fino al 2025. Lo ha approvato il Consiglio Regionale della Lombardia. I fondi si aggiungono a quelli già previsti a livello nazionale.

E poi: il vertice sulla Metropolitana M5 in città che nessuno ha commentato. Sul giornale in edicola i motivi dei ritardi.

Dai quartieri il via libera - da maggio - alla costruzione della palestra di San Fruttuoso.

In sport, nei giorni della sosta e prima del derby con Como, l’intervista all’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani che dice: «Sì, è il Monza più forte».

