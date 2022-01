Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 20 gennaio 2022 Romanzo Quirinale: Silvio Berlusconi può ambire al Colle? Il nome del patron del Monza tiene banco, il Cittadino ha interrogato il territorio. E poi le elezioni a Monza, la mobilità con i nuovi tempi della metro Lilla, la monzese che aiuterà «a scoprire l’universo».

Silvio Berlusconi al Colle? Il Cittadino è partito dalla domanda che ha tenuto banco nei giorni scorsi per scoprire quale presidente della Repubblica piacerebbe alla Brianza. È la notizia in primo piano sul giornale di giovedì 20 gennaio 2022.

Mentre il leader di Forza Italia (e patron del Monza Calcio) sembrerebbe vicino a sciogliere la riserva su una sua eventuale candidatura alla carica di presidente della Repubblica, il territorio si interroga e commenta la possibile “ridiscesa in campo”.

La profezia di Rampi (Pd): «Questa volta è il centrodestra che rischia di trovarsi con i 101». Frassinetti (FdI): «Noi saremo leali, ma vogliamo essere protagonisti senza delegare niente». Il sindaco di Arcore, l’avvocato Maurizio Bono, più che sull’illustre concittadino punta invece su una donna.



Ancora politica ma per le elezioni comunali: a Monza è ufficiale la ricandidatura di Dario Allevi. Non c’è solo il nome del democratico Marco Lamperti, invece, sul tavolo del centrosinistra: lo sostengono molti esponenti della coalizione. Nessuno, però, si lascia sfuggire una parola o un indizio sulle alternative.

Sono tanti I dubbi dei monzesi sulla nuova raccolta differenziata di prossima partenza in città: sui social c’è anche chi ha lanciato l’hashtag #monzapiusporca. Interrogata dal Cittadino, l’assessore all’Ambiente Martina Sassoli ha risposto punto per punto ai dubbi sollevati

Due novità per la mobilità monzese. La prima riguarda la Metropolitana Lilla (linea M5), il progetto definitivo, che sarebbe dovuto arrivare a dicembre 2021, è slittato al prossimo mese di giugno. Il cronoprogramma ora prevede l’apertura non prima del 2030, con uno slittamento di un paio di anni rispetto alle tappe annunciate nel 2018. Ad annunciarlo, lunedì, il sindaco Dario Allevi. La pandemia di Covid-19, ha precisato, ha rallentato l’iter di qualche mese ma non lo ha fermato. Slittamento in avanti anche per l’apertura della stazione ferroviaria “Monza Est”, che sarà in funzione dall’estate 2024.

Covid: i numeri del San Gerardo e il picco raggiunto, le classi in quarantena e soprattutto la nuova stretta sulle visite dei parenti in ospedali e Rsa con le reazioni della società civile.

Sul giornale in edicola gli arresti in Congo per l’uccisione dell’ambasciatore italiano di Limbiate Luca Attanasio e le storie della Memoria con le nuove pietre d’inciampo che saranno posate a Monza.

E l’intervista a Camilla Pacifici, la monzese nel team che ha realizzato il James Webb Space Telescope nel progetto di Nasa, Esa e Csa. «Così scopriremo i segreti dell’universo», racconta da Baltimora.

In sport il colpo di mercato del Monza: dall’Empoli in Serie A in biancorosso arriva Leonardo Mancuso.

Con il giornale anche l’inserto pubblicitario Affari di casa dedicato al mercato immobiliare di Monza e Brianza.

