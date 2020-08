Che cosa c’è su il Cittadino di giovedì 6 agosto 2020 C’è il caso Asfalti Brianza in apertura del Cittadino in edicola giovedì 6 agosto 2020. E c’è la doccia fredda subita dai comitati. E poi l’addio a Tino Brambilla, l’apertura del sindaco ai lavoratori del privato in Villa reale, una donna rapinata in casa con un coltello alla schiena.

C’è il caso Asfalti Brianza in apertura del Cittadino in edicola giovedì 6 agosto 2020. E c’è la doccia fredda subita dai comitati: le rilevazioni dell’Arpa dicono che l’azienda, ancora sotto sequestro da parte della Procura di Monza, non inquina l’aria. Si mobilita la politica.

In primo piano c’è il clima e l’aumento delle temperature anche a Monza e in Brianza di almeno due gradi negli ultimi 50 anni. E c’è la storia di Capra, la capra che è rimasta l’unica residente dell’ex oasi di Legambiente nella città leader del consumo di suolo e che ha superato i 124mila abitanti.



E poi il caso della Villa reale: il sindaco Allevi si dice pronto a incontrare i lavoratori del privato, il cui futuro è molto incerto e che la settimana scorsa si erano rivolti al primo cittadino attraverso una lettera aperta pubblicata dal Cittadino.

Coronavirus. Monza e l’università Bicocca testano il vaccino contro il Covid -19 basato sul Dna. Una notizia applaudita anche dalla Regione Lombardia.

La cronaca di Monza. C’è l’addio a Tino Brambilla, il grande campione dei motori che con il fratello Vittorio ha scritto pagine importanti della velocità made in Monza. Aveva 86 anni.

E poi la situazione della stazione che a lockdown finito si trova a biglietteria sempre chiusa. Segnalati disagi allo scalo ferroviario. Un lettore: “Le macchinette automatiche non funzionano e il tabaccaio non sempre è aperto. Un pessimo biglietto da visita per la terza città di Lombardia”.

E l’aggressione in casa denunciata da una 33enne il cui marito è in carcere per spaccio di stupefacenti: i due malviventi, dopo aver incassato mille euro, messi in fuga dalle urla della donna.

In tema di urbanistica i residenti dicono ancora no al progetto dell’ex Feltrificio ridotto, mentre con un salto nella storia si parla della chiesa di San Fedele quando il parco ancora non c’era.

Infine il trasloco della Guardia di Finanza nella sede di piazza Diaz e gli appuntamenti dell’estate per gli anziani.

In sport il mercato dell’Ac Monza, le date e le avversarie in serie B; le date di Saugella e Vero Volley; il ritorno in sella sulla pista dell’autodromo del ciclismo giovanile con un evento che ha portato in pista 1000 ragazzi e assegnato undici titoli tra regionali e provinciali.



In edicola, nel CittadinoPiù la sesta uscita dei Quaderni dell’economia dedicati alla semplificazione e agli appalti.



