Che cosa c’è nel Cittadino in edicola giovedì 11 giugno Ovviamente, la promozione del Monza in serie B: 4 pagine di primo piano e 20 nell’inserto speciale in regalo ai lettori. Poi la droga “cucinata” i casa davanti ai figli, il San Gerardo distrutto dal Lambro, le piscine che aprono e quelle che no, il cinema in Villa reale. Infine, il Covid-19.

Serviva una notizia importante per mettere il Covid-19 in secondo piano e quella notizia, alla fine, è arrivata: l’Ac Monza a guida Berlusconi-Gaiani è promosso in serie B. Il Cittadino dedica 4 pagine di primo piano e un inserto gratuito di altre 20 per raccontare tutta la stagione vittoriosa dei biancorossi di mister Brocchi e poi interviste, progetti, pareri, la voce dei tifosi per sottolineare il passaggio alla serie superiore. Con una voce importante, quella di Silvio Berlusconi, che al Cittadino dice: «Adesso pensiamo alla A».

Calcio e non solo: ci sono le intercettazioni della banda della cocaina di San Rocco che “cucinava” la droga in casa, dove vivono anche dei bambini, e poi l’ex socio di un brianzolo trovato con 15 milioni di euro dentro il muro di casa, coinvolto in un’inchiesta contro il narcotraffico.

C’è poi la statua di San Gerardo, devastata dalla furia del Lambro, ma con una promessa: tornerà come prima, parola dei restauratori. Mentre scendono gli ultimi ponteggi del duomo, c’è anche una chiesa che protesta: è proprio quella di San Gerardo, dove il parroco lamenta vandalismi, alcol e traffici fuori dall’ingresso nelle ore notturne. Dopo una denuncia e dopo essersi appellato anche all’arcivescovo Delpini, si dice pronto a una petizione.

Cose che aprono e cose che restano chiuse: aprono le piscine ma non Pia Grande e Nei, con il Comune che manda lettere dai legali di piazza Trento; apre il cinema in Villa reale, ma sempre alla Reggia - che macina il terzo posto in Lombardia per visite dopo la fine del lockdown grazie agli appartamenti reali - resta chiusa la parte gestita dal concessionario.

E il covid-19? Purtroppo c’è ancora: i dati indicano un contagio ancora più rallentato, ma ancora esistente, proprio mentre si riapre il dibattito sul futuro degli ospedali della Brianza, sui loro confini e sul San Gerardo trasformato in Irccs. I medici di famiglia invitano a non abbassare la guardia e a stare attenti all’epidemia che prosegue, mentre gli studenti di preparano alla strana maturità in presenza: sono oltre 1.100 a Monza, 8mila in Brianza.

Infine, quattro storie sul lato buono del virus, per così dire: quelle di chi si è avvicinato al volontariato in questi mesi e ha deciso di farne una scelta di vita.

Nell’inserto CittadinoPiù, l’economia che racconta come i fondi per la cassa integrazione siano in esaurimento (ed è un problema) e del settore del turismo che si dice dimenticato dai provvedimenti a sostegno del lavoro. Cultura: il nuovo romanzo della monzese Alessandra Selmi dedicato al papa guerriero Giulio II e [email protected], Monza arte diffusa, il progetto di cui il Cittadino è media partner, realizzato dal Comune e LeoGalleries, per trasformare la città in una grande galleria espositiva.

