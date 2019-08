Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Charles Leclerc a Monza con la Ferrari per il “filming day”: autodromo blindato Aspettando il Gp di Monza di settembre, la Ferrari farà il suo filming day mercoledì 7 agosto proprio a Monza. A bordo della SF90 ci sarà Charles Leclerc. L’autodromo, per occasione, sarà blindato.

Aspettando il Gran Premio d’Italia, l’annuncio del rinnovo con Liberty media, la voglia di riscatto della Ferrari dopo le opache prestazioni fornite negli ultimi gran premi, nella giornata di mercoledì 7 agosto il Cavallino farà tappa nell’autodromo brianzolo. Per un assaggio di quello che ci sarà dal 5 all’8 settembre: Charles Leclerc girerà con la Ferrari SF90 per un filming day con 100 km nel corso dei quali il pilota monegasco girerà a porte chiuse e con gomme Pirelli “demo” (specifica vicina a quella della Formula 2).

Nel primo filming day della stagione che si era tenuto al Montmeló (Barcellona) lo scorso 15 febbraio (a ridosso del primo GP dell’anno) la Ferrari aveva fatto scendere in pista Sebastian Vettel. Dopo questa occasione, per Leclerc sarà il vero rompete le righe per la pausa estiva. Il Mondiale di F1 tornerà con il GP del Belgio il primo di settembre.

Inutile, comunque, sperare di vedere qualcosa: l’autodromo per l’occasione sarà blindato, impossibile assistere ai giri della Ferrari. Al massimo si potrà sentire il rumore della power unit.

