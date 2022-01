Cesano Maderno, un 50enne guida senza patente: 5.100 euro di multa L’uomo è stato fermato a Bovisio lungo la Nazionale dei Giovi dalla polizia locale. Mille euro di sanzione sono invece stati comminati a uno straniero pizzicato con l’auto senza assicurazione né revisione.

Anche se ha compiuto 50 anni da pochi mesi, non ha mai conseguito la patente di guida il cesanese fermato neo giorni scorsi dalla Polizia locale di Bovisio Masciago lungo la Nazionale dei Giovi. L’uomo ha ricevuto una maxi multa da 5.100 euro. Per lui non ci sono stati risvolti penali perché non aveva precedenti di questo tipo. Presumibilmente ha avuto la fortuna di guidare per numerosi anni (da oltre 30 se ci si basa sull’età dalla quale è possibile conseguire la patente di guida) senza titolo e non essere mai incappato in un controllo.

Sempre nello stesso posto di controllo gli agenti hanno fermato una Lancia Y guidata da un automobilista straniero, di origine albanese, che era senza documenti. Come previsto dalla legge per lui è scattato il fotosegnalamento, a seguito del quale è emersa la regolarità della sua posizione. Peccato però che l’auto non fosse né assicurata né revisionata e quindi è stato sanzionato per quasi mille euro e denunciato per mancanza di documenti.

