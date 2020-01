Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Cesano Maderno: stop alle pubblicità che non rispettano donne e dignità delle persone A Cesano Maderno basta alle pubblicità che non rispettano la dignità delle persone e ai manifesti dove il corpo di una donna è pura mercificazione. Lo prevede il nuovo regolamento delle pubbliche affissioni.

A Cesano Maderno basta alle pubblicità che non rispettano la dignità delle persone. Stop ai manifesti dove il corpo di una donna è pura mercificazione. Censura convinta a messaggi ambigui, magari con ammiccamenti sessuali. È molto forte il messaggio che ha voluto lanciare durante l’ultima seduta della “Commissione Affari Istituzionali” la presidente Sara Spadafora, consigliere comunale del Partito Democratico e avvocato impegnata anche nella difesa delle donne.

All’ordine del giorno c’era il regolamento delle pubbliche affissioni e in particolare “l’arricchimento” dell’articolo 1, in cui vengono elencate le finalità del regolamento stesso.

cesano maderno - sara spadafora

(Foto by Cristina Marzorati)

«È stato aggiunto il comma 3 – spiega Spadafora – S’ispira alla Risoluzione del parlamento europeo del 3 settembre 2008 sull’impatto del marketing e della pubblicità sulla parità tra donne e uomini».



Cosa dice? Invita gli Stati membri a provvedere con idonei mezzi affinché il marketing e la pubblicità garantiscano il rispetto della dignità umana e dell’integrità della persona, non comportino discriminazioni dirette o indirette né contengano alcun incitamento all’odio basato su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale e non contengano elementi che approvino, esaltino o inducano alla violenza contro le donne.

A livello locale chi vorrà affiggere una pubblicità negli spazi comunali, gestiti da Assp, dovrà sottoscrivere un’autodichiarazione in cui s’impegnerà a rispettare il rinnovato regolamento, in vigore da quando sarà discusso e votato in consiglio comunale.

«I cittadini potranno segnalare direttamente all’amministrazione comunale pubblicità irrispettose – conclude Spadafora - poi verrà contattata l’autodisciplina pubblicitaria». La pubblicità potrebbe essere censurata, in pratica verrebbe oscurata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA