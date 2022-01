Cesano Maderno: lutto a Binzago, morto a soli 50 anni il pasticcere Omar Arosio Gestiva l’omonima pasticceria di famiglia in via Conciliazione, nel cuore della frazione, punto di ritrovo della comunità. Cresciuto in laboratorio accanto ai genitori, al bancone e nel laboratorio Omar lavorava con la moglie.

Per anni ha addolcito le giornate di tantissimi clienti, non solo binzaghesi. A soli 50 anni è morto Omar Arosio che gestiva l’omonima pasticceria di famiglia in via Conciliazione, nel cuore di Binzago, punto di ritrovo della comunità per bere un caffè, scambiare quattro chiacchiere e soprattutto gustare degli ottimi pasticcini artigianali.

Dietro al bancone e nel laboratorio Omar lavorava con la moglie Marianna. Il sorriso di entrambi, rivolto a chi varcava la soglia d’ingresso, era l’immancabile biglietto da visita. Omar era cresciuto in laboratorio accanto a papà Giancarlo e mamma Marisa.

Da ragazzo aveva ripercorso le orme di famiglia, iscrivendosi a una scuola di pasticceria. La vita gli aveva fatto poi incontrare Marianna, si sono sposati nel 1999 e dalla loro unione è nata Giorgia. Quando papà Giancarlo e mamma Marina hanno deciso di godersi la meritata pensione, Omar ha proseguito con la moglie l’attività di famiglia. La notizia della sua scomparsa è corsa veloce nel quartiere. I funerali sono stati celebrati martedì nella chiesa Beata Vergine Immacolata di Binzago.



