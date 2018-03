Cesano Maderno, il cane soccorso in via Trieste (Foto by Cristina Marzorati)

Cesano Maderno, lieto fine per un cane infilzato in un cancello: salvato dai vigili del fuoco Storia a lieto fine quella di un bell’esemplare di rottweiler che nella mattinata di mercoledì 21 marzo è rimasto infilzato in un’inferriata a Binzago di Cesano Maderno. Per salvarlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco supportati dalla polizia locale.

Storia a lieto fine quella di un bell’esemplare di rottweiler che nella mattinata di mercoledì 21 marzo è rimasto infilzato in un’inferriata in via Trieste all’angolo con via Montello a Binzago di Cesano Maderno. Per salvarlo sono dovuti intervenire addirittura i vigili del fuoco supportati dalla polizia locale.

Cesano Maderno, soccorsi al cane in via Trieste

(Foto by Cristina Marzorati)

Intorno alle 11 il cane avrebbe tentato di scavalcare un cancelletto, nella proprietà in cui vive. Nel ricadere però qualcosa è andato storto: è rimasto trafitto tra petto e ventre da uno dei ferri della recinzione. Impossibile riuscire a liberarsi da solo. L’allarme ha portato in posto prima la polizia locale e a ruota i vigili del fuoco del distaccamento di Seregno.



Affiancato dal padrone l’animale si è subito tranquillizzato nonostante il dolore. I pompieri hanno potuto così tagliare il ferro che lo bloccava e finalmente l’hanno liberato. Il proprietario l’ha poi trasportato in automobile dal veterinario. La polizia locale di Cesano Maderno ha seguito ogni fase dell’intervento. Gli agenti in servizio erano pronti a supportare l’operato dei vigili del fuoco.



Cesano Maderno, soccorsi al cane in via Trieste

(Foto by Cristina Marzorati)

© RIPRODUZIONE RISERVATA