Cesano Maderno, la Color Run dell’oratorio Don Bosco: corsa e divertimento per le attività educative La Color Run targata oratorio Don Bosco a Cesano Maderno si corre sabato 22 giugno. Una manifestazione pazza e colorata, una corsa sportiva non competitiva, a passo libero. Iscrizioni sul sito dell’Odb, il Cittadino è media partner.

La Color Run targata oratorio Don Bosco è alle porte. A Cesano Maderno si corre tutti assieme sabato 22 giugno, per una manifestazione pazza e colorata, una corsa sportiva non competitiva, a passo libero. Il percorso è adatto a tutte le età, è di 5 chilometri e lungo il tracciato sono stati predisposti 4 punti colore per “sporcarsi” in tutta gioia e divertimento. Con il Cittadino come media partner.

«Cercavamo un evento per accogliere fondi da destinare alle attività educative dell’oratorio – spiega uno dei sei giovani che si stanno adoperando nell’organizzazione, Nicolo Cermenati – le corse sportive sono molto di moda ma non volevano fare una cosa banale per cui cercando in rete ci siamo imbattuti in questa Color Run. Alcuni di noi hanno partecipato a quelle del circuito ufficiale e ne hanno portato a casa commenti entusiasti. Così ci siamo convinti ad organizzarne una anche qui a Cesano Maderno».

Una macchina molto complessa quella che sta dietro a questa manifestazione, che ha richiesto circa un anno di lavoro per la realizzazione: burocrazia, permessi, emergenze, sorveglianza, sicurezza.

Gli iscritti sono già 200 e le adesioni sono ancora aperte nella segreteria dell’oratorio don Bosco o sul sito www.odbcesano.it .

Si parte alle 17.30 dal parco Arese, via Milano. Dalle 16 Village aperto per il ritiro delle sacche gara. All’arrivo festa finale e battaglia di colore sotto il palco con band e Dj Set. Dalle 19 possibilità di cenare a pochi passi grazie alla concomitanza con lo Street food festival della Croce Bianca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA