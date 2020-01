Cesano Maderno: il portiere dell’hotel prende i rapinatori in contropiede, si nasconde e sventa il colpo Il portiere di notte di un hotel di Cesano Maderno ha avuto la prontezza di non reagire a due rapinatori armati e di chiudersi in una camera di sicurezza da cui ha chiamato i carabineri.

Si è trovato davanti due rapinatori armati. Ha avuto la prontezza di non reagire e di nascondersi in un locale chiuso con la porta blindata e da lì ha avvisato i carabinieri. Attimi di paura per il portiere di notte dell’Hotel dei Giovi di Cesano Maderno, a Binzago. Due rapinatori col volto coperto da un passamontagna, entrati in azione la notte tra sabato e domenica, gli hanno puntato addosso la pistola, intimandogli di consegnare i soldi. Lui è riuscito a fuggire e a nascondersi. Alla fine i rapinatori hanno desistito e sono scappati a mani vuote. Il colpo non è andato a segno.

I due avrebbero cercato di sfondare la porta della camera di sicurezza, ma quando si sono resi conto che non ce l’avrebbero fatta, hanno deciso di scappare, prima che arrivassero i carabinieri, per evitare di essere sorpresi in flagranza. La scena è stata ripresa dalle telecamere del circuito di videosorveglianza dell’hotel, le indagini sono in corso.

