Cesano Maderno Ats via San Carlo vetro in frantumi per un pugno (Foto by Cristina Marzorati)

Cesano Maderno, follia all’Ats: uomo rompe il vetro dello sportello con un pugno Tensione martedì mattina agli sportelli dell’Ats di via San Carlo a Cesano Maderno: un uomo ha perso il controllo e ha mandato in frantumi un vetro. Sul posto i carabinieri.

Ha mandato in frantumi con un pugno il vetro dello sportello dell’Ats di Cesano Maderno. È successo martedì 8 ottobre intorno alle 10: un uomo di 45 anni si è presentato allo sportello amministrativo di via San Carlo per chiedere conto delle risposte date poco prima alla moglie. L’uomo ha perso il controllo e nella foga ha colpito il vetro divisorio, rompendolo. Shock tra le tante persone in coda per le esenzioni, scenario che si ripete da giorni. Sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Cesano Maderno.

Cesano Maderno code Ats via San Carlo

(Foto by Cristina Marzorati)

