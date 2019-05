Cesano Maderno: fermato per un controllo stradale, era ricercato per traffico di droga I carabinieri di Cesano Maderno hanno arrestato un uomo ricercato per traffico di droga. Fermato a un controllo stradale, ha insospettito i militari per il nervosismo: aveva i documenti falsi.

Quando i carabinieri lo hanno fermato, mentre era a bordo di una Bmw con un’altra persona, si è mostrato molto nervoso. È stato il suo atteggiamento ad insospettire le forze dell’ordine, che hanno deciso di approfondire la situazione. Così, hanno scoperto che l’uomo, un rumeno di 39 anni, era ricercato perché su di lui pendeva un mandato di cattura per traffico di droga. L’uomo è stato così portato in carcere, perché deve scontare una pena di un anno, un mese e 17 giorni, inflittagli lo scorso mese dal Tribunale di Milano.

L’arresto è scattato giovedì pomeriggio. Una pattuglia della tenenza cittadina ha fermato una Bmw 320 Station Wagon per un controllo stradale. A bordo c’erano due uomini. Uno dei due si è mostrato molto nervoso. I carabinieri gli hanno chiesto i documenti e lui ha mostrato una carta d’identità rilasciata da autorità slovene. Il documento ha ulteriormente insospettito i militari, che hanno deciso di approfondire la sua posizione e di portarlo in caserma. Qui hanno effettuato delle indagini sul suo conto. Dai rilievi dattiloscopici, è emerso che all’uomo corrispondevano diverse generalità. In particolare, un alias su cui pendeva un ordine di cattura per traffico di stupefacenti. I carabinieri hanno inoltre accertato che il documento presentato dall’uomo, valido per l’espatrio, era falso. Nei suoi confronti è quindi scattato l’arresto per documenti falsi. Ed è stato anche eseguito il mandato di cattura.

