Certificati anagrafici in tabaccheria a Seregno: dieci esercizi aderenti, l’elenco Sono 1.056 certificati rilasciati dallo scorso mese di giugno quando è iniziato il servizio: I vantaggi: niente prenotazione e orario del servizio più esteso si quello degli uffici comunali con 2 euro in più per ogni certificato.

A Seregno raddoppiano i tabaccai disposti a rilasciare i certificati anagrafici. Dopo il positivo periodo di sperimentazione del servizio: sono 1.056 certificati rilasciati dallo scorso mese di giugno quando è iniziato il servizio. Alle cinque tabaccherie già aderenti se ne sono aggiunte altrettante disponibili a partecipare all’operazione. Sempre di più il servizio consente ai cittadini di ottenere certificati anagrafici in luoghi convenzionati dislocati in vari punti della città senza dover prenotare un appuntamento e beneficiando di una estensione oraria molto più ampia rispetto a quella proposta dagli uffici comunali. Il tutto a fronte del costo aggiuntivo di due euro per ogni certificato.

Ecco l’elenco completo delle tabaccherie, individuate tramite un’apposita convenzione tra il Comune di Seregno e la Federazione Italiana Tabaccai: bar Toc - piazzale Madonnina, 12 - quartiere Santa Valeria; tabaccheria n. 6 - via San Carlo, 61 - quartiere San Carlo; Vizi e Sfizi - via Trabattoni, 27 - quartiere Centro; Al Baretto - via Macallè, 89 - quartiere Lazzaretto; bar Number One - piazza Correggio, 1 - quartiere Ceredo; tabaccheria Cattaneo - via Umberto , centro Storico; tabaccheria Hu - piazza XXV Aprile - stazione ferroviaria; bar tabacchi Rossini - via Valassina 77 - quartiere Consonno; La Ele - via Garibaldi 82 - centro storico; bar Commercio - via San Rocco 35 - quartiere San Rocco.

