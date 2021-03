Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

L'intervista al Tg3 dei sindacalisti aggrediti in cantiere a Ceriano Laghetto

Ceriano Laghetto, aggressione in un cantiere edile: la denuncia di due sindacalisti Due sindacalisti hanno denunciato un’aggressione in un cantiere edile di Ceriano Laghetto.

Aggressione a due sindacalisti in un cantiere edile di Ceriano Laghetto. È successo martedì, lo hanno riferito loro stessi e la vicenda è finita con una denuncia presentata alla questura di Monza. Secondo quanto raccontato, i rappresentati di Fillea Cgil Libera Maria Ciociola e Daniele Palermo stavano svolgendo la loro attività sindacale, quando si sono fermati in un cantiere per informare i lavoratori edili sulle novità contenute nelle piattaforme del Contratto Territoriale integrativo di Milano e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Nell’occasione avrebbero riscontrato diverse irregolarità - dalla mancanza del cartellino di riconoscimento alla sicurezza dei ponteggi, fino ai dispositivi di protezione individuale - tanto da chiedere un incontro con i proprietari dell’edificio. Dal confronto con i committenti sarebbe nato un acceso diverbio degenerato fino al contatto fisico. I sindacalisti hanno richiesto l’intervento dei carabinieri, ma all’arrivo degli uomini dell’arma ormai il cantiere era stato abbandonato.

La Fillea Cgil di Monza Brianza ha informato gli ispettori della Cassa Edile di Milano per svolgere le verifiche previste in questi casi, ha inviato una segnalazione all’Ispettorato del Lavoro, all’Inail, all’Inps e alla Ats competenti. Ai sindacalisti è arrivata la solidarietà dalla Segreteria della Fillea Cgil Monza Brianza, della Fillea Lombardia e della Camera del Lavoro di Monza Brianza.

