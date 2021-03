Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Il cartone del Trionfo dei Savoia di Mosè Bianchi conservato ai Musei civici (Foto by Fabrizio Radaelli)

C’era una volta un re: i Musei civici di Monza per i bambini I Musei civici di Monza replicano “C’era una volta un re”, appuntamento digitale dedicato ai bambini di scuola primaria.

I Musei civici Monza continuano, attraverso la loro piattaforma digitale il “Giocamuseo…da casa”, le iniziative dedicate ai più piccini che riscuotono sempre molto successo e partecipazione. In particolare, il percorso attivo riservato ai piccoli da 6 a 11 anni “C’era una volta un re”, programmato per sabato 13 marzo, ha già superato il limite massimo di iscrizioni. La direzione ha deciso di organizzare un secondo appuntamento per sabato 27 marzo alle 15, sempre online e completamente gratuito.

I piccoli partecipanti dovranno cercare le testimonianze che re e regine, che a Monza erano di casa, hanno lasciato in città. Attraverso uniformi, fotografie, dipinti e sculture, cercheranno di riconoscere gli elementi che contraddistinguevano un membro della famiglia reale. Con l’aiuto di una guida esperta creeranno e vestiranno un personaggio di carta appartenente alla corte: un re, una regina, una principessa, un soldato o un ministro. È obbligatorio prenotarsi entro giovedì 25 marzo telefonando allo 039 2307126 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18).

