Centro vaccinale di Meda: volontari cercansi per luglio e agosto Il centro vaccinale di Meda, in via Cialdini, cerca volontari per garantire anche a luglio e ad agosto l’apertura e il funzionamento della struttura. Appello soprattutto per medici, infermieri e amministrativi, come candidarsi.

C’è bisogno dell’aiuto di tutti per garantire anche a luglio e ad agosto l’apertura del centro vaccinale di Meda, in via Cialdini. Molti degli oltre 150 volontari tra medici, infermieri, farmacisti, biologi, amministrativi e generici che hanno aderito all’iniziativa andranno giustamente in ferie, diventa così necessario incrementare ulteriormente il numero delle persone coinvolte soprattutto medici, infermieri e amministrativi.

Cosa s’intende per amministrativi? Personale che verifica appuntamento e accettazione del cittadino da vaccinare, si occupa del supporto al medico nell’utilizzo dell’applicativo informatico di registrazione delle somministrazioni e del supporto informativo ai pazienti durante l’autocompilazione del questionario anamnestico e anche del controllo del flusso dei pazienti all’interno del centro vaccinale.

Non sono richieste particolari caratteristiche professionali, ciascuno potrà essere assegnato all’attività più consona alle proprie competenze. Si può dare disponibilità anche solo per un turno di 4 ore. Le fasce orarie di servizio sono: 8-12; 12-16 e 16-20.

Come si può avanzare la propria candidatura? Scrivendo una e-mail a [email protected] o telefonando allo 02 619112434. Il centro è aperto 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20. Dal 29 marzo sono state erogate più di 50.000 vaccinazioni. In via Cialdini oltre a medici e infermieri in pensione o operativi ci sono Avis Meda, Protezione Civile, Alpini e Associazione Nazionale Carabinieri ed è presente anche un gruppo di studenti del liceo “Marie Curie”: nonostante la scuola sia finita, continuano a offrire il loro tempo ed entusiasmo.

