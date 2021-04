Centri vaccinali nel Vimercatese, scontro tra il sindaco di Mezzago e quelli del Pd Botta e risposta a distanza tra il sindaco di Mezzago Rivabeni e i quindici primi cittadini (tra Pd e civici) che hanno scritto alla Regione per cambiare le strategie sui centri vaccinali.

Il sindaco di Mezzago, Massimiliano Rivabeni, attacca i colleghi firmatari della lettera inoltrata ai vertici della Regione e della sanità lombarda per l’apertura di nuovi hub vaccinali nel vimercatese: «È sciacallaggio politico», dice. Il Pd Monza Brianza risponde: «Forse è costretto a seguire gli ordini di scuderia».

Lo scontro si è consumato nell’arena del social network. Il primo a gettare il guanto di sfida è stato il primo cittadino mezzaghese, a seguito della diffusione della lettera in cui 15 primi cittadini, del centrosinistra e civici - davano voce al disagio espresso dai propri cittadini in merito alla campagna vaccinale chiedendo al presidente Attilio Fontana e al consulente di regione Guido Bertolaso l’apertura un nuovo centro vaccinale Covid nella Brianza Est per alleggerire il lavoro dell’ospedale di Vimercate.

«#sciacallaggiopolitico sulla campagna vaccinale - parte il post pubblicato da Rivabeni -. Chissà perché un confronto nato tra sei sindaci, Bellusco, Busnago, Cornate, Mezzago, Ornago e Roncello proprio su questo tema in modo genuino e costruttivo in un lampo diventa uno spot politico di centro sinistra. Il tema, la campagna vaccinale nell’area est della Brianza, infatti è stato oggetto di confronto sabato in occasione del saluto al comandante della stazione carabinieri di Bellusco, e proseguito sulla chat whatsapp creata per l’occasione. Apprendo ora che, invece della via di un dialogo con gli enti preposti, si sceglie una lettera di pura propaganda politica, dove il tema vero, dare un contributo per organizzare al meglio la campagna vaccinale, sembra lasciare la scena ad un becero spot politico. Ho provato a chiedere come mai questa improvvisa “deviazione” e mi viene detto che “la questione è stata recepita come vimercatese e il gruppo Brianza rete comune l’ha rielaborata”. Beh complimenti una bella azione di marketing... peccato sia fatto ancora sulle spalle di cittadini fragili e di cittadini in attesa di un vaccino che salvi la vita. Complimenti ancora a questa sinistra, attenta alle persone, alla cultura, al bene comune».

Al j’accuse di Rivabeni ha risposto dalla propria pagina Facebook la Federazione di Monza e Brianza del Partito Democratico: “Il sindaco di Mezzago accusa i sindaci del vimercatese che hanno scritto a Bertolaso e Fontana di fare azioni di marketing politico e propaganda. Siamo noi piuttosto a chiederci come mai un’iniziativa discussa da alcuni sindaci non si sia poi concretizzata con l’adesione di tutti a questo appello. Probabilmente c’è l’imbarazzo da parte di qualcuno di esporsi contro le scelte dei vertici regionali che sono espressione della stessa parte politica. Si utilizza la solita modalità di temporeggiare e annacquare la questione. E poi si sceglie di spostare il tiro contro altri Comuni accusandoli di fare sciacallaggio politico. Pare piuttosto evidente la differenza tra l’impegno di alcuni amministratori locali per cercare di portare miglioramenti alla campagna vaccinale con una gestione diversa dei centri e l’atteggiamento di chi forse è costretto a seguire gli ordini di scuderia. Ci chiediamo quindi chi stia davvero cercando di lavorare per il bene dei cittadini e chi stia buttando tutto in politica”.

