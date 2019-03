CentoVenti, 9 marzo 1899: le folli corse dei cavalli in centro (e gli incidenti) LEGGI LA PAGINA ORIGINALE - Una rubrica per raccontare le cronache dei primi dodici mesi di vita del Cittadino nel 1899 attraverso le pagine originali. Il 9 marzo si scriveva delle corse sfrenate dei cavalli nelle strade della città. Con incidenti e feriti.

“Il correre sfrenato de’ cavalli - una donna ed un bambino sotto le gambe d’un cavallo”. Sembra di rivivere in do maggiore le proteste per i furgoni delle consegne che sfrecciano in pieno centro storico, un problema sollevato dai lettori soprattutto nel momento di massima congestione, lo scorso dicembre.

Ma l’immagine è anche quella vista tante volte nelle rievocazioni ottocentesche al cinema, con le carrozze che non vedono i passanti tra le brume di una Londra vittoriana. Non sembra tanto differente Monza in un trafiletto di cronaca di giovedì 9 marzo 1899, pubblicato sulla Rivista monzese in terza pagina, che consegna l’immagine di una città per una volta anni luce lontana da quella di oggi.

“Più volte abbiamo lamentato il correre sfrenato di cavalli nelle principali nostre vie. Più volte abbiamo, indarno, richiamata l’attenzione della forza pubblica, e dei vigili perché una buona volta si facessero rispettare le leggi; altre volte abbiamo pregato l’Autorità Comunale perché si decidesse a far scrivere sui muri delle vie più popolate: Proibito transitare con cavalli o velocipedi di corsa, ma ormai nulla si fece, ne si farà non dopo successe varie disgrazie”.

Insomma: il vecchio caro “si aspetta solo il morto” era già un refrain centoventi anni fa, l’anno di nascita del Cittadino (di cui la Rivista monzese è l’antecedente). Il motivo della presa di posizione era quella volta da ricondurre a un fatto di cronaca come probabilmente ne capitavano abbastanza di frequente.

“Nei giorni di mercato poi, è un vero sconcio. Certi negozianti equini non si contentano della piazza del mercato, ma si fanno padroni di Monza, ed ogni viottolo è buono per fare correre i loro ronzini, senza riguardano alcuno a donne, uomini o fanciulli. Così giovedì scorso una certa Picazzi Giuditta, mentre conduceva per mano un suo bambinello, in via Santa Maddalena veniva travolta da un cavallo e ferita in più parti. Dicevasi ucciso anche il bambino, invece il suo angelo custode lo protesse e nulla riportò di male. La povera Giuditta invece giace all’ospitale e ne avrà per un buon pezzo”.

E poi le conseguenze. “E il proprietario del cavallo feritore fu arrestato? Chi pagherà i danni alla povera donna? Servisse questo doloroso caso a dimostrare l’utilità delle nostre raccomandazione, che corrispondano al comune desiderio”.

