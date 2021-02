Cellulari e internet, problemi per gli utenti Wind Numerose le segnalazioni anche dalla provincia di Monza e Brianza nel pomeriggio di mercoledì 3 febbraio di disagi per gli utenti della rete Wind - Tre, ma anche Tim e Vodafone. Il problema riguarda le chiamate su cellulare e in alcuni casi anche la rete internet.

Numerose le segnalazioni anche dalla provincia di Monza e Brianza di disagi per gli utenti della rete Wind - Tre. Il problema riguarda le chiamate su cellulare dal pomeriggio di mercoledì 3 febbraio e in alcuni casi anche la rete internet. Il disagio è esteso a tutta Italia.

Non va tutto bene nemmeno per gli utenti Tim e, nel pomeriggio, Vodafone (sembrano risolti). Anche in questo caso disagi per le telefonate in uscita e la rete internet.

© RIPRODUZIONE RISERVATA