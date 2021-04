Celebrazioni del 25 Aprile a Usmate Velate: tulipani in piazza Pertini e piazza Casati Come proposto dall’Anpi, i fiori verranno deposti nei luoghi della memoria della città. Il sindaco Lisa Mandelli si ritroverà inoltre all’esterno del municipio per un minuto di silenzio e per l’alzabandiera a nome della cittadinanza.

Minuto di silenzio e tulipani per il XXV Aprile. Pur con i limiti imposti dall’emergenza sanitaria, l’amministrazione comunale di Usmate Velate celebrerà la Festa della Liberazione, ricordando i valori che questo momento istituzionale tramanda da 76 anni.

Il sindaco Lisa Mandelli, in rappresentanza di tutta la cittadinanza, si ritroverà nella mattinata di domenica 25 aprile all’esterno del municipio per un minuto di silenzio e per l’alzabandiera, con un rappresentante della locale sezione degli Alpini e insieme a un delegato del gruppo locale dell’ANPI per la deposizione della corona commemorativa.

Dei tulipani saranno inoltre deposti nei luoghi del ricordo presenti sul territorio comunale: in questo modo l’amministrazione comunale aderirà alla proposta lanciata dall’ANPI attraverso la quale si lascerà un segno ai piedi delle indicazioni delle vie, delle piazze, dei monumenti e delle strutture che riportano i nomi di antifascisti e partigiani. A Usmate Velate, i segni saranno lasciati in prossimità di piazza Sandro Pertini e di piazza Alfonso Casati.

