C’è un morto nell’incendio di un edificio a Nova Milanese C’è una vittima nell’incendio che si è sviluppato nella mattina di domenica 19 settembre in un edificio di Nova Milanese: si tratta di un anziano, in corso le indagini.

È morto un anziano nell’incendio divampato nella mattinata di domenica 19 settembre a Nova Milanese, in via San Grato: si tratterebbe di un uomo di poco meno di 90 anni trovato nel suo appartamento al primo piano. In corso le indagini per capire se abbia perso la vita per intossicazione da fumo o per altre cause.

L’incendio è divampato poco prima delle 8: sul posto anche i vigili del fuoco con un’autopompa arrivata da Desio e una da Bovisio Masciago, poi un’autoscala da Monza - sede del comando provinciale - e un’autoscala tridimensionale di Desio, oltre al carro soccorso di Lazzate.

