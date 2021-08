Cavenago: la tragica storia di Mahmoud, sbarcato a Lampedusa e morto a 18 anni nel Lago di Como. È stato ospite di Cascina Sofia «Era arrivato da noi a inizio anno e da un paio di mesi aveva cominciato il suo percorso di autonomia -dice il responsabile del centro- lasciando la struttura una volta raggiunta la maggiore età, d’altronde il nostro è un centro di accoglienza per minori». Si era trasferito a Vimercate

Cavenago perde il 18enne Mahmoud Mehdi un ragazzo tunisino di soli 18 anni che era sbarcato a Lampedusa qualche mese fa e aveva trovato ospitalità fino a un paio di mesi fa alla comunità di Cascina Sofia.

Mehdi lunedì scorso 9 agosto si era sentito male mentre faceva il bagno nel lago di Como. Immediatamente era stato soccorso da un agente della Polizia Stradale e trasferito in condizioni gravi all’ospedale di Lecco dove era stato ricoverato in rianimazione e dove si è spento all’alba di giovedì 12 agosto.

«Era un ragazzo molto attento, educato e con la voglia di lavorare e concretizzare il suo sogno migratorio – ha raccontato Fabio Benedetti referente della cooperativa Grande Casa che gestisce Cascina Sofia a Cavenago -. Era arrivato da noi a inizio anno e da un paio di mesi aveva cominciato il suo percorso di autonomia lasciando la struttura una volta raggiunta la maggiore età, d’altronde il nostro è un centro di accoglienza per minori».

Non è mancato anche il ricordo del giovane tunisino da parte del sindaco Davide Fumagalli. «Purtroppo stamane è arrivata la brutta notizia dalla Questura di Como, della tragica e prematura scomparsa di un giovane ragazzo (aveva da poco compiuto 18 anni ) a seguito di un incidente avvenuto nel lago di Como giorni fa – ha fatto sapere il primo cittadino cavenaghese -.Si tratta di un ragazzo che da circa due mesi aveva lasciato la comunità di cascina Sofia per trasferirsi a Vimercate, luogo in cui un aveva trovato un lavoro stabile; aveva ancora la residenza a Cavenago, quella Cavenago dove spesso tornava perché rimasto profondamente legato a quelle persone che l’avevano accompagnato nel raggiungimento di una vita normale. A settembre avrebbe finalmente raggiunto, dopo un periodo di enorme sofferenza e di grandi sacrifici lavorativi, il sogno della vita, il sogno per cui aveva deciso di raggiungere l’Italia per avere una vita normale. Sogno per cui aveva speso anima e corpo, tanto da essere da tutti dipinto come esempio di integrazione, di impegno e di serietà. Ho preso contatto, pochi minuti fa, con i responsabili della comunità di Cascina Sofia per esprimere a nome di tutta Cavenago, il cordoglio per la scomparsa di questo ragazzo. Dispiace davvero tanto. Le più sentite condoglianze a tutta la sua famiglia». La sua salma verrà trasferita in Tunisia dove si terranno le esequie nei prossimi giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA