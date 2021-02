Cavenago, dal Comune una mano alle associazioni: costi affitti spazi azzerati per il 2020 Annullati tutti gli oneri dovuti per le palestre e gli spazi di Villa Stucchi per lo scorso anno e gli arretrati del 2019. Per l’anno in corso saranno commisurati invece all’effettiva possibilità di utilizzo degli spazi stessi.

Buone notizie per il mondo dell’associazionismo cavenaghese. Nei giorni scorsi infatti l’amministrazione comunale ha inoltrato ai referenti delle associazioni una lettera in cui veniva comunicato l’annullamento di tutti gli oneri dovuti per l’utilizzo della palestra e degli spazi di Villa Stucchi per tutto il 2020 e l’annullamento delle quote ancora da versare per il 2019. Gli importi dovuti per l’utilizzo della palestra e dei locali comunali a partire da gennaio 2021 saranno commisurati invece all’effettiva possibilità di utilizzo degli spazi stessi.

«È una decisione che abbiamo voluto prendere per dare supporto al mondo delle associazioni - spiega il primo cittadino Davide Fumagalli -. Svolgono un ruolo fondamentale per il paese e ci sembrava doveroso sostenerle queste attività visto il periodo di difficoltà che hanno dovuto affrontare e che tutt’ora sta notevolmente incidendo sulle loro possibilità operative».

Già lo scorso settembre l’amministrazione era andata incontro alle esigenze delle associazioni stanziando 28 mila euro per garantire la ripresa delle proprie attività.

