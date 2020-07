Cavenago Brianza: uomo ritrovato senza vita in casa Tragedia a Cavenago di Brianza nel primo pomeriggio di giovedì 23 luglio: un uomo di 53 anni è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione. Sul posto i soccorsi e i carabinieri.

Tragedia a Cavenago di Brianza nel primo pomeriggio di giovedì 23 luglio. Un’ambulanza di Busnago Soccorso, l’automedica e i carabinieri sono intervenuti in un’abitazione di via De Coubertin, nella zona periferica della cittadina, e qui hanno rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di 53 anni. Sarebbe morto per cause naturali. Secondo quanto si è appreso viveva con la moglie. Inutili i soccorsi.

