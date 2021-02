Casa della carità di Seregno: partono i corsi di formazione dei volontari Avrà come filo conduttore “Abitare la Casa” il corso di formazione per i volontari della Casa della Carità di Seregno, il progetto patrocinato dalla locale Comunità pastorale San Giovanni Paolo II. Quattro incontri su Zoom.

Avrà come filo conduttore “Abitare la Casa” il corso di formazione per i volontari della Casa della Carità di Seregno, il progetto patrocinato dalla locale Comunità pastorale San Giovanni Paolo II, che ha la finalità di concentrare in una sola sede all’istituto Pozzi di via Alfieri le proposte caritative esistenti sul territorio. Il ciclo, alla luce delle prescrizioni per la limitazione della diffusione della pandemia, sarà articolato in quattro lezioni, che potranno essere seguite sulla piattaforma Zoom (link: urly.it/3b8cm; Id: 892 4315 9017; passcode: 001222).

Le prime tre tappe, previste venerdì 19 febbraio, giovedì 25 febbraio e giovedì 4 marzo, tra le 21 e le 23, serviranno per affrontare alcuni aspetti cruciali dell’accoglienza e cercheranno di stimolare tutti a capire cosa significhi essere volontari. Nel quarto incontro, calendarizzato giovedì 11 marzo, sempre tra le 21 e le 23, si declinerà nel concreto il concetto di accoglienza nel contesto della Casa della Carità. Ogni serata sarà aperta da un breve momento di riflessione, cui seguiranno un inquadramento generale dell’argomento proposto, laboratori di gruppo e quindi una sintesi finale.

La struttura di via Alfieri è destinata all’ospitalità del centro di ascolto della Caritas, della Caritas cittadina, della mensa della solidarietà, del piano di emergenza freddo per i senzatetto, di un servizio docce e lavanderia, della scuola di italiano per stranieri e di un corso di taglio e cucito, della comunità Mamma-Bambino, della conferenza San Vincenzo, del banco di solidarietà Madre Teresa, dell’associazione Solidaritè e del centro di aiuto alla Vita. La prima attività avviata sul posto sarà, in primavera, un Emporio della solidarietà. Informazioni o richieste di aiuto possono essere inoltrate all’indirizzo mail [email protected].

