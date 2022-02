Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Paolo Volonterio)

La posa dei contatori elettronici da parte di Gelsia negli anni scorsi (Foto by Paolo Volonterio)

Caro bollette, perché tarda la bolletta di Gelsia? La risposta dell’azienda In ritardo la bolletta di Gelsia per luce e gas del mese di gennaio: clienti in apprensione con lo spettro dei rincari. La società spiega che i rallentamenti sono dovuti a un cambio di sistema informatico.

Molti clienti di Gelsia di Seregno e non solo si sono chiesti come mai la fattura del mese di gennaio di acqua, luce e gas tardi a giungere nelle loro case. Tutti temono un salasso in considerazione del “caro bollette”.

Sul ritardo di consegna delle bollette Gelsia ha informa che, “in seguito alla sostituzione del proprio sistema informatico con un nuovo e più moderno strumento, in grado di migliorare la qualità del servizio offerto ai propri clienti, la fatturazione del mese di gennaio ha subito un temporaneo rallentamento, dovuto ai lavori di migrazione dal vecchio al nuovo sistema. Le attività di fatturazione sono già riprese e nei prossimi giorni verrà completata l’emissione di tutte le fatture relative al mese di gennaio”.

Il nuovo sistema informatico adottato da Gelsia è in linea con i migliori standard del settore e costituirà una solida base per il miglioramento dei servizi alla clientela, dice la società, oltre che uno strumento che abiliterà l’erogazione di servizi innovativi ed in linea con i tempi per tutti i clienti di Gelsia.

Per i clienti è disponibile la nuova area riservata gratuita ( https://areaclienti.gelsia.it/public/ ) per una panoramica completa sui dati relativi alle forniture di gas naturale, energia elettrica e teleriscaldamento ed effettuare direttamente le principali operazioni contrattuali. A seguito del cambio di piattaforma, al primo accesso è necessario procedere con il cambio password. Il call center 800.478.538 e le strutture aziendali sono a disposizione per qualsiasi necessità di assistenza.

