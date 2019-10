Carnate: ponte sicuro e via De Gasperi riaperta dopo la caduta di calcinacci

Carnate ponte via cimitero (Foto by Gabriele Galbiati)

È stata riaperta nella serata di venerdì la via De Gasperi, sotto il cavalcavia della provinciale, a Carnate: la strada che porta al cimitero era sotto osservazione fin dal tardo pomeriggio per la caduta dal ponte di calcinacci, pezzetti di copertura in calcestruzzo. Dopo tutte le verifiche da parte dei vigili del fuoco il ponte è stato “promosso” e la via è tornata percorribile. L’allarme era scattato nel pomeriggio con le prime cadute di parti di copertura ammalorate, forse sollecitate dai lavori di asfaltatura in corso. L’intervento di vigili del fuoco, tecnici della Provincia e carabinieri ha permesso di verificare la sicurezza della struttura.Per sicurezza è stato rimosso tutto quello che non era più fissato saldamente.

